Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor forması giyen Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'den kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeşil-beyazlı takıma dahil olduğu belirtildi.

Bu arada, altyapıdan yetişen Bilal Güven'le de profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Beş oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı aktarıldı.