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        Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:46
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        Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor forması giyen Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'den kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeşil-beyazlı takıma dahil olduğu belirtildi.

        Bu arada, altyapıdan yetişen Bilal Güven'le de profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Beş oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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