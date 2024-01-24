Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor forması giyen Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'den kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeşil-beyazlı takıma dahil olduğu belirtildi.
Bu arada, altyapıdan yetişen Bilal Güven'le de profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Beş oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı aktarıldı.
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