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        Fethiye'de TRT sanatçısı Hamdi Özbay, törenle anıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017'de hayatını kaybeden TRT sanatçısı Hamdi Özbay törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:46
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        Fethiye'de TRT sanatçısı Hamdi Özbay, törenle anıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017'de hayatını kaybeden TRT sanatçısı Hamdi Özbay törenle anıldı.

        Türk Halk Müziği Bağlama Sanatçısı Özbay, ölümünün yedinci yıl dönümünde Fethiye Belediyesi ve Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun ortaklaşa düzenlediği anma konserinde Özer Olgun Kültür Merkezinde sevenleriyle buluştu.

        Türk halk müziği genel repertuvarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan Esat Kabaklı, seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

        Hamdi Özbay'ın yetiştirdiği isimlerden, Fethiye Belediyesi Sanatçısı Ali Tunç’un şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu, Adem Kazan ve Aysun Karasaçlı etkinlikte sahne aldı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkın Çelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Can Doğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, anma konserine katıldı.

        Özbay, 25 Ocak 2017'de Fethiye’de tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

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