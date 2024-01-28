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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:52
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

        Bodrum FK: Diogo Sousa (Dk. 77 Bahri Can Tosun), Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 68 Haqı Osman), Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Celal Dumanlı), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 87 Pedro Brazao)

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber (90+3 Yiğit Efe Demir), Akabueze (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Aosman (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton, Mustapha Yatabare

        Gol: Dk. 90+7 Haqı Osman

        Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çoban, Dk. 12 Celustka, Dk. 60 Musah Mohammed, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 20 Ensar Kemaloğlu, Dk. 39 Amilton, Dk. 67 Yasin Güreler, Dk. 83 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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