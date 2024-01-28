Stat:Bodrumİlçe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

Bodrum FK: Diogo Sousa (Dk. 77 Bahri Can Tosun), Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 68 Haqı Osman), Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Celal Dumanlı), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 87 Pedro Brazao)

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber (90+3 Yiğit Efe Demir), Akabueze (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Aosman (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton, Mustapha Yatabare

Gol: Dk. 90+7 Haqı Osman

Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çoban, Dk. 12 Celustka, Dk. 60 Musah Mohammed, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 20 Ensar Kemaloğlu, Dk. 39 Amilton, Dk. 67 Yasin Güreler, Dk. 83 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

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