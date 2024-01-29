Muğla'da Jandarma Komutanlığı lojmanları ile tören ve atış alanına şehit adları verildi Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki 12 lojman ile birer tören ve atış alanına şehit isimleri verildi.

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki 12 lojman ile birer tören ve atış alanına şehit isimleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur ve Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in özgeçmişleri okundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, "Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızın tören alanına Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un, atış alanına Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in isimlerinin verilmesi oldukça anlamlıdır. Şehitlerimize minnetimizin küçük bir nişanesidir. Şehitlerimizin isimleri her daim yüceltilerek rahmetle ve minnetle anılacaktır." dedi.

Okullar başta olmak üzere aziz şehitlerin isimlerinin birçok yerde yaşatıldığını belirten Akbıyık, "Yeryüzünün her zerresine şehitlerimizin ismini versek onların bu vatan için yaptıklarını asla ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Akbıyık, üzerinde durdukları toprakların her bir karışında şehit kanı olduğunu vurgulayarak, "1071'de Malazgirt'te, 1453'te İstanbul'u fethederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, Kore'de terörle mücadelede Güneydoğu'da ve 15 Temmuz’da şehitler verdik. Şairin de dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tören alanına ismi verilen Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesi ile İl Jandarma Komutanlığı atış alanına ismi verilen Şehit Teğmen Altuğ Pek'in ailesine Akbıyık tarafından plaket verildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki 12 lojman, birer tören ve atış alanına şehit isimlerinin verildiği törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alicenk Düzgün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen ile şehit yakınları katıldı.