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        Türk Kızılay Bodrum Şubesi'nden aşevi projesi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışma yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:18
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        Türk Kızılay Bodrum Şubesi'nden aşevi projesi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışma yapıyor.

        Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçede ya da farklı bir bölgede başta deprem olmak üzere yaşanabilecek bir afet durumunda, afetzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevi projesi hazırladı.

        Konacık Mahallesi belde belediyesi iken belediye tarafından tahsis edilen 403 metrelik alanda yapılması planlanan aşevi konusunda dilekçe ile belediye müracaat edildi.

        Projenin ön inşaat onay ruhsatının verilmesi talep edilen dilekçe, ekinde belediye tahsis belgesi, imar durum belgesi ve proje ile Bodrum Belediye Başkanlığına sunularak kayda alındı.

        Projede kapalı alanı 180 metrekare üzerine yapılacak aşevinde, günde 48 bin kişiye tek çeşit ya da 30 bin kişiye üç çeşit yemek çıkarılabileceği belirtildi.

        Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Sait Güllüoğlu, AA muhabirine, ilçede aşevine ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Bodrum'da ya da farklı bir bölgede yaşanabilecek depremde aşevi gereksinimi olduğunu ifade den Güllüoğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerden Bodrum'a gelenler olduğunu hatırlattı.

        Güllüoğlu, "İlçemizde ya da başka bir yerden depremzedeler Bodrum'a geldiklerinde bunların gıda ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. 6 Şubat'ta kayıtlı olan 10 kişi Bodrum'a gelmişti. Isıtılmış sıcak bir bulgur dahi insanların karnını doyurabilecek bir aş olabilir düşüncesiyle üç çeşit yemek ya da bir çorba ile hitap edebilecek bir aşevi tasarladık. Normal günlerde de günlük bin kişiye yemek çıkarmayı, ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini almaları ya da araçlarla onlara götürülmesi amaçlanan bir proje." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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