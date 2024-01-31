Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan biri boz ayı ailesini görüntüledi.

Görüntüde anne boz ayının ve 3 yavrusuyla yürümesi yer aldı.