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        Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi

        Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:31
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        Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi
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        Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

        Fotokapanlardan biri boz ayı ailesini görüntüledi.

        Görüntüde anne boz ayının ve 3 yavrusuyla yürümesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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