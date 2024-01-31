Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanmasına devam edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına devam edildi.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

        Önceki duruşmada istenilen ve Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden gelen akıl sağlığı raporunda, Turcen S'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

        Sanık Mehmet Halil S'nin avukatı Ferdi Çelebi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından müvekkili ile diğer sanık eşinin herhangi bir şekilde parmak izi bulunamadığını söyledi.

        Olaya karışabildiği düşünülen ormancı, komşular ve maktulün yazışmalarının olduğu tüm kişilerin DNA, kan ve tükürük örneklerinin alındığını anlatan Çelebi, "Yapılan karşılaştırmalarda olay yerinde iki farklı DNA bulunuyor ancak bu DNA'ların kime ait olduğu tespit edilemiyor. Müvekkilim ve diğer sanığın tutuklu kalmasının sebebi olay günü evde bulunmaları. Olay yerinin köy olması nedeniyle ev kapılarının kilitleme ihtiyacının duyulmadığı tüm tanık beyanlarıyla sabit." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Mehmet Halil S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor alınmasına ve sanığın 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulmasına hükmetti.

        Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

        - Olay

        Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Halil S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü
        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü
        Fethiyespor - Iğdır Futbol Kulübü: 1-3
        Fethiyespor - Iğdır Futbol Kulübü: 1-3
        Bodrum´da 15 metrelik ahşap tekne battı
        Bodrum´da 15 metrelik ahşap tekne battı
        Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi
        Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi
        Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, partililer tarafından...
        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, partililer tarafından...