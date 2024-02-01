Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

        Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan kaleci Diogo Sousa, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

        Sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

        Ligde play-off hattında 35 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'nin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde zirve yarışı için galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

        Her maçın zor olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor." dedi.

        Taşdemir, geçmişte yaşadıkları talihsiz puan kayıplarına takılı kalmayacaklarını belirterek, "Önümüze bakacağız, son haftada önemli ve kritik galibiyet aldık onu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta karşımızda oynadığı oyunla bulunduğu yerin karşılığı olmayan bir takımla oynayacağız çünkü iyi oynuyorlar. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi, zor bir maç bizi bekliyor ama bizim de artı yönlerimiz var. Bunları sahaya çıkarttığımız zaman farkımız ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Kalecileri Diogo'nun son maçtaki sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Bahrican var, aramıza yeni katılan Kerem var. Futbolda herkes kendisine şans geleceği anı bekler. Bu anda Bahrican ve Kerem için o anlardan bir tanesi olabilir. İkisinin bunun altından kalkacağını düşünüyorum. Diogo geldiğinden beri her türlü bize katkılarıyla çok fark yaratan bir oyuncumuzdu." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımın genç futbolcusu Mustafa Erdilman ise Bodrum’a geldiği için çok mutlu olduğunu aktararak, "Takım için, kendim ve geleceğim için çok çalışacağım. Burada harika bir aile ortamı var. Önümüzde uzun bir süreç var. Herkesten daha çok Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Önümüzdeki Ümraniyespor maçı için de çok çalışıyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve yolumuza devam ederiz. Bir an önce ilk 11 formasını alıp Süper Lig yolunda takımıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Marmaris'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Bodrum FK galibiyet serisi istiyor
        Bodrum FK galibiyet serisi istiyor
        Gamze'nin cinayet şüphelisi annesinin akıl sağlığı yerinde çıktı, babası iç...
        Gamze'nin cinayet şüphelisi annesinin akıl sağlığı yerinde çıktı, babası iç...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...
        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü
        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü
        Fethiyespor - Iğdır Futbol Kulübü: 1-3
        Fethiyespor - Iğdır Futbol Kulübü: 1-3