Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-31 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 7 hassas terazi, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 172 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.