Muğla'da öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 18 Şubat'ta öğretmen D.G.G. ile eşi M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. eşini darbederek evden uzaklaştı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.G.G, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan kadının vücudunda kırıklar tespit edildi.
Olayın ardından kaçan M.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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