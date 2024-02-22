Muğla'da öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.G.G, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. eşini darbederek evden uzaklaştı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 18 Şubat'ta öğretmen D.G.G. ile eşi M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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