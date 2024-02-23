Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen isale hattında meydana gelen patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, yolda büyük çapta göçük oluştu.

        Daha önce de tekrarlanan olayın ardından caddedeki bir lojmanı ve bahçelerini su bastı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

        Öte yandan patlamayı bir sitenin güvenlik kamerası kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da belediyeden ücretsiz çocuk etkinlikleri
        Bodrum'da belediyeden ücretsiz çocuk etkinlikleri
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e geliş...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e geliş...
        Badem ağaçlarının çiçek açtığı Datça'da üretici hasada hazırlanıyor
        Badem ağaçlarının çiçek açtığı Datça'da üretici hasada hazırlanıyor
        Bodrum'da ana isale hattı patladı; evi su bastı, yolda çukur oluştu
        Bodrum'da ana isale hattı patladı; evi su bastı, yolda çukur oluştu
        Bodrum FK deplasmanda
        Bodrum FK deplasmanda
        Bodrum'da, kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı
        Bodrum'da, kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı