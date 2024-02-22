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        Muğla'da 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:30
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        Muğla'da 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ahmet Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, dün Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpışmıştı.

        Kazada, motosikletteki Mehmet Efe Can (13) olay yerinde, Arslan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti, yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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