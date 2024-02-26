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        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti

        Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:35
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        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
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        Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak ekibi, Karaca makamında ağırladı.

        Karaca, Fethiye halkını Şehit Fethi Bey'i anma törenine davet etti.

        SOLOTÜRK ekibi, Karaca'ya gökyüzünde çekilmiş jet fotoğrafı hediye etti.

        Dün prova uçuşu gerçekleştiren ekip, yarın 12.15'te Şehit Fethi Bey'i anma töreninde gösteri yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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