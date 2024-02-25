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        Bodrum'da bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:52
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        Bodrum'da bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Ercan P'nin ilçede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobille olay yerinden kaçan Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada dün, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçmış, Ercan P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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