Bodrum'da bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Ercan P'nin ilçede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobille olay yerinden kaçan Ş.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada dün, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçmış, Ercan P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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