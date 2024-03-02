Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu
Bodrum FK: Diogo, Celustka (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Samet Yalçın (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Brazao), Celal Dumanlı, Cenk Şen
Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 77 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 29 Recep Niyaz), Taşkın İlter (Dk. 59 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 76 Bruno), Ampem, Caner Erkin
Gol: Dk. 12 Fredy (Eyüpspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 44 İsmet Taşdemir (Bodrum FK Teknik Direktörü), Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 55 Caner Erkin (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 48 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Bruno (Eyüpspor), Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
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