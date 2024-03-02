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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu

        Bodrum FK: Diogo, Celustka (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Samet Yalçın (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Brazao), Celal Dumanlı, Cenk Şen

        Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 77 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 29 Recep Niyaz), Taşkın İlter (Dk. 59 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 76 Bruno), Ampem, Caner Erkin

        Gol: Dk. 12 Fredy (Eyüpspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 44 İsmet Taşdemir (Bodrum FK Teknik Direktörü), Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 55 Caner Erkin (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 48 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Bruno (Eyüpspor), Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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