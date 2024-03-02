Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te konuştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'e demirleyen geminin balçık temizleme çalışmalarına başlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'e demirleyen geminin balçık temizleme çalışmalarına başlayacağını söyledi.

        Ayaydın, Marmaris'te bir otelde AK Parti Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı gezilerde Marmaris ve Fethiye koylarının balçık dolmuş halini gördüğünü belirtti.

        "10 yıldır biriken bu sorunun ancak hükümetin müdahalesiyle çözülebileceğine karar verdik. Bunun için Cumhurbaşkanı'mıza gittim. Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin tamamen balçıkla dolu olduğunu söyledim." diyen Ayaydın, her iki ilçede bulunan körfeze müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

        Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıkların bölge için çalışma başlattığına işaret ederek, bu kapsamda Marmaris ve Fethiye koylarının balçıktan temizlenmesi için iki gemi görevlendirildiğini dile getirdi.

        Gemilerden birinin Marmaris Limanı'na demirlediğini anlatan Ayaydın, "İkinci gemi hava muhalefeti nedeniyle Didim'e yanaştı. Önümüzdeki günlerde Muğla'ya gelecek. Öncesinde Fethiye ve Marmaris'ten denizden ve dronla gerekli resimler çekildi. Marmaris'te 17 noktadan örnek alınarak müdahale edilmesi kararı verildi. Bu örnekler bakanlığa tahlile gitti. Şu anda bunların tahlil sonuçları bekleniyor. Aynı şekilde Fethiye Körfezinde de bu çalışma yapılarak örnekler alındı." ifadelerini kullandı.

        Denizde belirlenen noktaların şamandıralarla çevrileceğini ve gemilerin bu bölgelerde dip taraması yapacağını aktaran Ayaydın, "Dip taramasında bütün kirlilik yeniden belirlenecek ve bunlar da tahlile gönderilecek. Bu çalışma yaklaşık 20 gün veya bir ay sürecek. Bu sürenin sonunda elde edilecek bulgularla temizlemenin nasıl yapılacağına karar verilecek. Buradan çıkarılacak balçığın nerede ve nasıl kullanılacağına tahlil sonuçlarından sonra karar verilecek." diye konuştu.

        Ayaydın, amaçlarının Marmaris ve Fethiye koylarını kirlilikten kurtarmak ve denizi temiz hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, "Marmaris ve Fethiye körfezleri temizleninceye kadar takipçisi olacağım. Burada gemilerin çalışmalarını bizzat izleyeceğim. Kazansam da kaybetsem de Marmaris ve Fethiye körfezlerinin temizlenmesi için mücadele edeceğim." dedi.

        AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı da Marmaris Körfezi'nde yaşanan sıkıntının takipçisi olduklarını söyledi.

        Körfezde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, "Burada yaşanan yangınlardan sonra dağdan gelen çamur denize aktı. Bayağı bir birikinti oluşturdu. Gemiler geldi. Bunun Marmaris'e çok faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. En doğru şekilde Marmaris Körfezi'nin temizlenmesi hepimizin ortak arzusu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bodrum FK - Eyüpspor: 0-1
        Bodrum FK - Eyüpspor: 0-1
        Bodrum FK-Eyüpspor maçının ardından
        Bodrum FK-Eyüpspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bodrum FK-Eyüpspor maçında büyük gerginlik, başkanlar yatıştırmak için saha...
        Bodrum FK-Eyüpspor maçında büyük gerginlik, başkanlar yatıştırmak için saha...
        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de sürüyor
        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de sürüyor
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı