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        Muğla'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:46
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        Muğla'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayaköy Mahallesi’nde bir grubun izinsiz kazı yaptığı yönde ihbar aldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kazı yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde jeneratör, hilti, matkap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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