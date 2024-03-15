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        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:08
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        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekiplerce lastik bottaki 5'i çocuk 34 göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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