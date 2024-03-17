Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Boluspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Boluspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligde bulundukları konum itibarıyla iki takım için de önem arz eden bir maç olduğunu ifade etti.

        Oyunun fena olmadığını, seyircinin olmayışının maçı biraz yavan bir hale getirdiğini dile getiren Taşdemir, "Genelde seyircisiz tüm maçlar böyledir. Biz maçın başından sonuna kadar üçüncü bölgedeki son paslar ve son vuruşların haricinde bence çok doğru şeyler yaptık. Oyun genelinde de üstündük. Belki de sezon itibarıyla topun en çok bizde kaldığı maç da olabilir. Son paslardaki, vuruşlardaki beceriksizliğimiz maalesef bugün kazanmamızı engelledi." dedi.

        Güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Taşdemir, "Özellikle ikinci yarı hem yeni bir kadro yapılanmasıyla hem de yeni bir oyun formatıyla çok iyi oynayan bir takıma karşı da bir puan aldık. Çok kazanmayı istedi oyuncularım. Kazanamadılar yapacak bir şey yok. Bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim için çok önemli yedi maç kaldı. Her hafta inşallah üstüne katarak devam ederiz. Dört haftalık bir galip gelememe süremiz oldu. Geçen sene bir dönem bunu yaşamıştık. İnşallah en kısa sürede üç puanı alıp tekrardan galibiyetler serisine başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        - Boluspor cephesi​​​​​​​

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da deplasmandan bir puan aldıklarını söyledi.

        Bodrum ve Bandırma'dan ikili averaj olarak önde olduklarını ifade eden Koşukavak, şunları kaydetti:

        "Bu bizim için günün karı olarak gözüküyor. Türkiye'nin gündemindeki zemin problemi. Aslında zemin düz ama çok kuru anlamadım. İki takım açısından da topa sahip olma oyunları yoktu. Sadece havada düşen ikinci topa Bodrum alırsa bize hücum ediyor, biz alırsak biz onlara hücum ediyoruz. Böyle garip oyunlar var. Bu kadar yatırım yapılan ülke futbolunda bu zemin işi Süper Lig'de de son günlerde çok konuşulan iş. Zeminden dolayı oynayamayınca artık deplasmanda da ona rağmen kazanabilirdik. Bodrumspor'u da tebrik ederim. Yapılanan bir kulüp. Kadro anlamında, oyuncu anlamında iki yıldır yarışıyorlar. Onları da tebrik ederim. İsmet Hoca'ya da başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Fethiyespor - Uşakspor: 4-0
        Fethiyespor - Uşakspor: 4-0
        Bodrum FK - Boluspor: 1-1
        Bodrum FK - Boluspor: 1-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Ambulans uçak, 2 günlük İnci bebek için havalandı
        Ambulans uçak, 2 günlük İnci bebek için havalandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluşt...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluşt...
        Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gazetecilerle ralli aracı kul...
        Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gazetecilerle ralli aracı kul...