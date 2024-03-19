Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Siteler Mahallesi'nde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve aileleri onur konuğu olarak misafir edildi.

        Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve vakıf çalışanları misafirleri otelin kapısında karşıladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile davetlileri masa masa ziyaret ederek hayırlı iftarlar diledi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından davetliler orucunu açtı.

        Programa, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, tekne yat imalatçılarıyla buluştu
        Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, tekne yat imalatçılarıyla buluştu
        Muğla'da ambulans uçak 2 günlük bebek için havalandı
        Muğla'da ambulans uçak 2 günlük bebek için havalandı
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı
        Dalyan Kanalı'nda sazlıklar söküldü, inceleme başlatıldı
        Dalyan Kanalı'nda sazlıklar söküldü, inceleme başlatıldı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutukland...
        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutukland...