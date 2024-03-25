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        Muğla'da devrilen çöp kamyonunun sürücüsü öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:13
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        Muğla'da devrilen çöp kamyonunun sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Süleyman Gökçe'nin kullandığı Milas Belediyesi'ne ait 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, Milas-Bodrum karayolu Baharlı Kavşağı mevkisinde çelik bariyeri aşarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Gökçe'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde fenalık geçiren Gökçe'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

        Yapılan incelemelerin ardından Gökçe'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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