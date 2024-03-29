Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca'da pazar yerini ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.
Ayaydın, ilçede kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve büyükşehirde de kendisi için destek istedi.
Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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