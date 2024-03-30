Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Yatağan'da mitingde konuştu:

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiklerinde emeklilere büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceklerini bildirdi.

Yatağan'da düzenlenen mitingde konuşan Ayaydın, kente belediyenin hizmet yapmadığını, göreve geldiklerinde ilçenin alt ve üstyapı sorunlarını kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarına başladığı ilk günlerde Yatağan’a geldiğinde belediye başkanlığı önündeki yolun halini gördüğünü belirten Ayaydın, "500 metrelik yolu 6 aydır tamamlayamayan büyükşehrin acizliğine hayretler içinde tanık olduğunu" kaydetti.

"Rakibim gelmiş Yatağanlılara su sözü vermiş. Bodrum'u 5 yıldır susuzluğa mahkum eden zat söylemiş bunu. Hangi vizyonunla, hangi enerjinle yapacaksın bunları. Bodrum'u susuz bırakan sen değil misin? Yatağanlıların da tüm Muğla'nın da artık karnı tok bu boş vaatlere. 25 yıldır Muğla'yı köhneleştirenler, artık pılını pırtısını toplayıp gidecekler. Çünkü bunların iş yapmaya niyetleri yok. Olsa en azından şu yolu yaparlardı. 300 metrelik yolu 8 ayda yapamayanlara Muğla nasıl güvensin?"

"Ceketimi koysam kazanırım" zihniyetinin yansımalarını her yerde gördüklerini ifade eden Ayaydın, rakibinin bir gün önce Yatağan’a geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Mevcut büyükşehir yönetiminin sadece koltuk meraklısı olduğunu ifade eden Ayaydın, seçildiği takdirde hiçbir zaman koltukta oturmayacağını dile getirdi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün çok başarılı işlere imza attığına ve Yatağan'ın Muğla’da kıskanılan ilçe haline geldiğine vurgu yapan Ayaydın, tüm ilçe başkanları ile kol kola çalışacağını ifade etti.

Emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışma yürüttüğüne işaret eden Ayaydın, "Emekli maaşlarına büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceğiz. Hiç kimsenin geliri 15 bin liranın altında olmayacak. Evlenecek olan gençlerimize bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımını belediye olarak yapacağız. Kendi işlerini kuracak kadınların ilk kredilerini yine biz vereceğiz." diye konuştu.

Kadına şiddete her zaman karşı olduğunu, kadınların haklarını sonuna kadar savunacağını anlatan Ayaydın, belediyede kadınların sorunlarını çözmek amacıyla 2 avukat istihdam edeceğini ifade etti.