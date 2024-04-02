Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Nursel Özdemir Eğitim Kurumu'nda gerçekleştirilen programa otizmli bireyler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

        Farkındalık için çoğunlukla mavi renk kıyafetlerin tercih edildiği etkinlikte, otizmli çocuklar dans gösterileri sergiledi.

        Polis ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, çocuklar nostaljik polis arabası ile trafik motosikletine bindirildi. "Kanka Polis" kostümü ile ekipler, çocuklarla dans etti.

        Nursel Özdemir Eğitim Kurumları Kurucusu Salih Dündar, gazetecilere, otizmin her geçen gün arttığını amaçlarının bir kişinin daha otizmin farkında olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Otistik çocukların toplum içinde sıkıntılar yaşadıklarını belirten Dündar, otizmin tek tedavisinin ise yoğunlaştırılmış eğitim olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

        Benzer Haberler

        Fethiyespor'a lider konuk
        Fethiyespor'a lider konuk
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic yerine Norris
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic yerine Norris
        Muğla'da polise mukavemette bulunan ve emniyeti aşağılayıcı paylaşım yapan...
        Muğla'da polise mukavemette bulunan ve emniyeti aşağılayıcı paylaşım yapan...
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti
        Datça açıklarında sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da büyükşehir ve 11 ilçede CHP, 2 ilçede ise AK Parti başkanlığı kaza...
        Muğla'da büyükşehir ve 11 ilçede CHP, 2 ilçede ise AK Parti başkanlığı kaza...