Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Geriş Mahallesi'nde yaşayan Alper Yalçın, kapısının önünde duran elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yalçın, elektrikli bisikletin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını tespit etti.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont bulunan şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önündeki elektrikli bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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