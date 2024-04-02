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        Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:08
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        Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Geriş Mahallesi'nde yaşayan Alper Yalçın, kapısının önünde duran elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yalçın, elektrikli bisikletin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını tespit etti.

        Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont bulunan şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önündeki elektrikli bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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