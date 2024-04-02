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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:47
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik iki çalışma sonucu, hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etme, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık, tehdit, hakaret suçları" başta olmak üzere 19 ayrı dosyada 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu ve 12 ayrı dosyada 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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