Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı

CHP'den Dalaman Belediye Başkanı seçilen Sezer Durmuş, mazbatasını aldı.

Dalaman İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Durmuş, yaptığı açıklamada, halkın desteğiyle yüksek bir oy oranı ile seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok güzel işler üreteceklerini ifade eden Durmuş, "Yeni dönemde, vizyoner projeler ve eksik kalan hizmetlerin tamamlanmasıyla Dalaman'a hizmetler üreteceğiz. Herkesin memnun olacağı bir Dalaman yaratacağız." dedi