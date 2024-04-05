Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup partili, CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.

Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.