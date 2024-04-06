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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:41
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 46 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Cenk Şen (Dk. 82 Furkan Apaydın) Burak Çoban (Dk. 82 Haqi Osman)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 90 Arda Şengül), Camara (Dk. 82 Selim Ilgaz), Mikail Okyar, Erkan Eyibil (Dk. 63 Bardhi), Ahmet Yazar (Dk. 63 Dembele), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Traore

        Sarı kartlar: Dk. 20 Erkan Eyibil, Dk. 83 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 53 Musah Mohammed, Dk. 59 Samet Yalçın, Dk. 85 Ali Aytemur (Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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