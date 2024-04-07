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        Muğla'da bahçede çıkan anız yangını söndürüldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bahçede çıkan anız yangını söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:57
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        Muğla'da bahçede çıkan anız yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bahçede çıkan anız yangını söndürdü.

        Dikmekavak Mahallesinde bir evin bahçesinde yangın çıktı.

        Ev sahibinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınamayan yangın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

        Yapılan incelemede yangının otların temizlenmesi amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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