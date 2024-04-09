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        Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:17
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        Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Mümin K. idaresindeki 26 ACM 785 plakalı otomobil, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, Efe Beyazıt Y'nin kullandığı 48 AAD 020 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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