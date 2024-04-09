Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı için klip hazırlandı

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da geçmişte emniyet müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu'na ait "Polis Kardeş" isimli şiiri seslendirdi.

Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde polis ekiplerinin de eşliğiyle türküler söylendi.

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