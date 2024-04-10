Fethiye'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mermilerden bazıları yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti.

Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. Bu sırada M.K. ve Ö.K. bacağından yaralandı.

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