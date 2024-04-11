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        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:46
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        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

        Bazı tatilciler dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı, bazıları da kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

        Kanyonu ziyaret eden Ferda Özer, bayram tatili dolayısıyla gelen misafirlerini Saklıkent'e getirdiklerini söyledi.

        Bu aylarda ziyaretçinin az olduğunu bayram nedeniyle kanyonda yoğunluk yaşandığını anlatan Özer, "Temmuz ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Bu dönemde burası daha güzel. Suyu çok soğuk ama beni çok etkilemediği için çok keyifli." dedi.

        İzmir'den ailesiyle kanyonu ziyarete gelen Serdar Yıldız ise doğal güzellikleri keşfettiklerini ve çok keyif aldıklarını kaydetti. Suyun buz gibi olduğunu ifade eden Yıldız, kendine güvenenlerin suya girmesini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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