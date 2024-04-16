Muğla'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, kentin geçen yıl yaklaşık 6,5 milyon yerli ve yabancı turisti misafir ettiğini söyledi.

Muğla'da Turizm Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla'nın Türkiye'nin en önemli üç turizm destinasyonundan biri olduğunu söyledi.

Muğla'nın geçen yıl yaklaşık 6,5 milyon yerli ve yabancı turisti misafir ettiğini belirten Sarı, "Klasik turizmin dışında kültürel, gastro turizm, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi konularda da değişik çalışmalarda bulunuyoruz. Hedefimiz bu çıtayı daha fazla yukarıya taşımak. Daha eko, daha sürdürülebilir, daha fazla gelir getiren turizm anlayışını benimseyerek bu çalışmaları sürdürmek amacındayız." dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise eski çağlarda yaşayan insanların kutsal alanlara, çeşitli dini ve sağlık merkezlerine seyahat etmelerinin modern turizm sektörünün doğuşunda önemli bir temel olduğundan bahsetti.

Muğla ve çevresinin de antik çağlardan günümüze insanların inanç ve sağlık turizmi kapsamında hareket ettiği coğrafya olduğunu dile getiren Kaçar, şöyle konuştu:

"Muğla'mız genel manada büyüleyici doğal güzellikleri, iklimi, zengin tarihi ve kültürel mirası, muhafaza ettiği yerel özellikleri, tabiat varlıkları ve canlı turizm endüstrisi ile ülkemizin en nadide birkaç şehrinden birisidir. Muğla, hem ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olmasıyla hem de coğrafyasını süsleyen antik ve İslami dönem eserleriyle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine, eğlence, doğa, kültür, gastronomi, inanç ve sağlık gibi birçok çeşitli deneyimlerin bir arada sunulduğu platformdur. Modern turizm elbette sadece yeni yerleri ziyaret etmek değil, aynı zamanda her destinasyonda karşılaştığımız canlı kültür, gelenek ve deneyime tanıklık ederek ufkumuzu ve anlayış kapasitemizi genişletmektir. Şehrimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist çekerek yerel ve ulusal ekonomimize hayat veren bir bacasız sanayi merkezidir."