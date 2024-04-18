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        Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçına hazır

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:42
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        Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçına hazır
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Çağdaş Bodrumspor Genel Menajeri Onur Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOFAŞ maçının ertelenmesiyle bundan sonra oynayacakları 4 maçın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Bu hafta yapacakları Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasının sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirten Aksoy, "Bu maçı kazanarak hem takım hem de taraftarlar için büyük bir moral kazanmak istiyoruz. Ardından, evimizde oynayacağımız Manisa Büyükşehir Belediyespor ve TOFAŞ maçları da bizi bekliyor. Maçları kazanarak, ligdeki konumumuzu güçlendirmek ve rahat bir nefes almak istiyoruz." diye konuştu.

        Aksoy, takım olarak bu zorlu süreci birlikte aşacaklarına inandıklarını ve taraftarların da desteğiyle bu hedeflere ulaşacaklarını kaydetti.

        Karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak. ​​​​​​​

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