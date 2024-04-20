Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

        Menteşe ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu.

        Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

        Mehmet Polatoğlu Caddesi'nde devrilen ağacı da ekipler kaldırdı.

        Muğla Valiliği bahçesinde çiçek açan erguvan ağacından büyük bir dal, fırtına nedeniyle koptu.

        Bayır Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar dolayısıyla bir evin çatısı uçtu.

        Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum'un konuğu Şanlıurfaspor
        Bodrum'un konuğu Şanlıurfaspor
        Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası kutlandı
        Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası kutlandı
        Fethiyespor, İstanbul'da sahaya çıkacak
        Fethiyespor, İstanbul'da sahaya çıkacak
        BODTO yönetiminden en eski üyelerden Ömer Ağan'a ziyaret
        BODTO yönetiminden en eski üyelerden Ömer Ağan'a ziyaret
        Fethiye'de düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Fethiye'de düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Fethiye'de 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı
        Fethiye'de 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı