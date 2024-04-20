Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.
Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.
Menteşe ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu.
Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Mehmet Polatoğlu Caddesi'nde devrilen ağacı da ekipler kaldırdı.
Muğla Valiliği bahçesinde çiçek açan erguvan ağacından büyük bir dal, fırtına nedeniyle koptu.
Bayır Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar dolayısıyla bir evin çatısı uçtu.
Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.