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        Fethiye'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 20:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:52
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        Fethiye'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cennet Koyu civarında boğulma tehlikesi geçiren kişi, bölgedeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak karadan ulaşımı olmayan bir noktaya çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botuna alınan kişi, ilçede bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Bilinci açık olduğu belirtilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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