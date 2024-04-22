Fethiye'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cennet Koyu civarında boğulma tehlikesi geçiren kişi, bölgedeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak karadan ulaşımı olmayan bir noktaya çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botuna alınan kişi, ilçede bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Bilinci açık olduğu belirtilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
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