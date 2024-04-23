Muğla'da motosikletle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü öldü

Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Aybek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Ünal Aybek'in (75) kullandığı 48 AEL 773 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 48 HC 940 plakalı motosiklet çarpıştı.

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