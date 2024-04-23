Muğla'da motosikletle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Ünal Aybek'in (75) kullandığı 48 AEL 773 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 48 HC 940 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Aybek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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