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        Muğla'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:53
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        Muğla'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangında dumandan etkilenen Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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