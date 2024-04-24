Muğla'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın öldü

Yangında dumandan etkilenen Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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