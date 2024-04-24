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        Muğla'da inşaat temeline düşen domuz yavrusu kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde düştüğü inşaat temelinden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:59
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        Muğla'da inşaat temeline düşen domuz yavrusu kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde düştüğü inşaat temelinden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya salındı.

        İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki bir inşaatın temeline düşen domuz yavrusunun mahsur kaldığını görenler, belediye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan yavru, doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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