Muğla'da inşaat temeline düşen domuz yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde düştüğü inşaat temelinden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya salındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde düştüğü inşaat temelinden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya salındı.
İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki bir inşaatın temeline düşen domuz yavrusunun mahsur kaldığını görenler, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan yavru, doğaya bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.