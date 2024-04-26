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        Muğla'da seyir halindeki tır yandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:17
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        Muğla'da seyir halindeki tır yandı
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde Musa Uzun idaresindeki 32 DL 332 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

        Alevlerin sardığı tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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