Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, şüphelendikleri M.Ö. (45) ve E.K'nin (44) üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.