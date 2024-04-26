Fethiye'de "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi" semineri düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında ilçedeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminerde, onarıcı adalet ve uygulamaları ile uzlaştırma mekanizmasına ilişkin konular ele alındı.

Seminerde, uzlaştırma kurumunda bilgi ve farkındalığın artırılması ile uzlaştırma sürecinin en önemli aktörleri olan Cumhuriyet savcıları ve hakimler arasındaki işbirliği yolları değerlendirildi.

Projenin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edildiğini belirten Cüni, "Genel Müdürlüğümüz açısından projenin özel hedefleri küçüklerin, mağdurların ve faillerin korunması, uzlaştırmacıların, hukukçuların, uzlaştırma bürosunda sorumlu Cumhuriyet savcılarının yanı sıra personelin beceri uzmanlıklarının artırılması. Bu şekilde uzlaştırmanın kapsamlı uygulanması ve geliştirilmesiyle etkili bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır." dedi.

Cüni, daha önce Mardin, Antalya ve Trabzon'da uygulayıcılara yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsünün Fethiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uzlaştırmada elde edilen verilerin, uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözülmesine verilen önemi açık bir şekilde gösterdiğini dile getiren Cüni, şunları kaydetti:

"2023'te, 225 bin 27 dosyada uzlaşma sağlanmıştır. 1 Ocak 2017'den günümüze kadar toplam 1 milyon 656 bin 779 dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır. Başka bir ifade ile söz konusu dönemde en az 4 milyon kişi uzlaşarak, uyuşmazlıklarını barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturmuştur. Genel Müdürlük olarak uzlaştırma kurumunun geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesileyle, uzlaştırma kurumunda, uzman uzlaştırmacılık uygulamasına geçmeyi planladığımızı da ifade etmek isterim. Zira kurumun başarısını artırmak, doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve neticeten uygulama hususunda belirli bir seviye oluşturmak, en önemli amaçlarımızdandır. Bu doğrultuda belirli suçlarda uzman uzlaştırmacı uygulamasına geçerek, uzlaştırma sürecinin; uyuşmazlık konusuna özgü ihtisas bilgisine sahip uzlaştırmacılar tarafından yürütülmesi ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında uzlaştırma kapsamında kalan çocukların taraf olduğu suçlarda, taksirle yaralama suçlarında ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda, Ankara, İstanbul ve Adana adliyelerinde pilot uzman uzlaştırmacı modeli uygulaması başlatılmış ve tamamlanmıştır. Türkiye genelinde inşallah uzman uzlaştırmacı uygulamasına geçeceğiz."