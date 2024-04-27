Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi düzenlendi

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayan organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı protokol üyeleri seremonide yer aldı.

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