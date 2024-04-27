Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı başladı.

        Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek şampiyonanın ilk gün yarışı Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda yapıldı.

        Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonaya Türkiye ile Fransa, İtalya, Letonya ve Rusya'dan 64 otomobilde 128 yarışçı mücadele ediyor.

        Yarışlar yarın Bodrum'un Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarının ardından Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Muğla'da cimnastik yarışması düzenlendi
        Muğla'da cimnastik yarışması düzenlendi
        Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol...
        Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol...
        Bodrum FK garanti arıyor
        Bodrum FK garanti arıyor
        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak
        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak
        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi...
        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi...
        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı