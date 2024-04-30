KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci safhasında, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nün açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 35 metre derinlikteki satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında 2 kazazede, serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıkarıldı. Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı. Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi. Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler, tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikat sonunda görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "Hem gemilerimizi hem gemilerimizin içindeki cihazlarımızı milli ve yerli imkanlarla yaptık. 3 gemimizi bu tatbikatta, satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş 3 denizaltıdan personel kurtarmak için kullandık." dedi.

Tatlıoğlu, 3 bin metre derinliğe kadar enkazları tespit etme ve 600 metre derinlikteki denizaltıya oksijen verme kabiliyetine sahip olduklarını kaydetti. Atmosferik dalış elbiseleriyle 365 metreye dalınabildiğini anlatan Tatlıoğlu, "207 metre derinlikteki denizaltıdan da denizaltı çanımız vasıtasıyla 6 kişi olmak üzere su üzerine gelme kabiliyetini kaybetmiş personel çıkarabiliyoruz. Bugün yaptığımız tatbikatta bu imkan ve kabiliyetlerimizi başarıyla kullandık. Tatbikatta gösterilen başarı nedeniyle tüm personeli tebrik ediyorum." diye konuştu.