"Crystal Symphony" ilk seferinde Bodrum'a 275 yolcu getirdi
Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" isimli kruvaziyer, 275 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" isimli kruvaziyer, 275 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 275 yolcu ile 481 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular bando eşliğinde karşılandı. Turistler, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.
Geminin Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirdiği ve bu sezon planlanan bir seferi daha olduğu bildirildi.
Gemi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Limanı'na hareket edecek.
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