Antik Çağdan günümüze Muğla Mutfağı kitabı tanıtıldı

Muğla Mutfağının eski çağdan bu güne gelişiminin anlatıldığı kitabın tanıtım ve tadım lansmanı yapıldı.

Muğla mutfağının gelişimi, bulunan kalıntılar ve yapılan çalışmalarla günümüze sunulması, yöresel yemeklerin bir kitapta toplanması, Muğla mutfak mirasının tanıtımı ve markalaşması, bölgede gastronomi turizminin canlandırılması hedeflenerek oluşturulan kitapta 41 tarif içinden oluşturulan özel menü ile her yemeğin mitolojisi anlatıldı.

Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı kitabı, Muğla Valiliği koordinesinde, MSKÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapurcuk İşletmesi, MUTSO işbirliği ile hazırlandı.