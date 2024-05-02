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        Muğla'daki tarihi Likya Yolu'nda ayağı kırılan turist kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:43
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        Muğla'daki tarihi Likya Yolu'nda ayağı kırılan turist kurtarıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Likya Yolu'nun Dodurga ile Karadere mahalleleri arasında kalan kısmında yürüyüş yapan 3 yabancı uyruklu turistten Avusturalyalı Basitan Stangl'in ayağı kırıldı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Stangl, sedyeyle ambulansa taşındı.

        Yaralı turist, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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